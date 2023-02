Joaquín Moreno tras victoria de Cruz Azul vs Puebla: 'Es una manera de ayudar a la institución'

Bajo el mando del entrenador interino Joaquín Moreno, Cruz Azul consiguió su primera victoria; sin embargo, los cementeros están conscientes que aún les falta mucho camino por recorrer para corregir su mal pasó y el estratega está dispuesto a apoyar a la institución.

"Cuando estás en esta institución yo lo he externado varias veces es trabajar por el bien de la institución y si eso es una manera en la que pueda ayudar, adelante. Estamos trabajando y tratando de tener ese valor que es un trabajo en equipo y donde me toque estar trataré de hacer lo mejor que yo pueda", declaró el maquinista.

Y es que ante los malos resultados, la afición celeste abandonó a su equipo, por lo que Joaquín Moreno reconoció dicho apoyo y agradeció que los sigan en los buenos y malos momentos, pero también deben de comprender los errores que le salieron caros a La Máquina.

A la espera de que la directiva de Cruz Azul tome la decisión para su futuro director técnico, Joaquín Moreno junto al exjugador Joel Huiqui serán los encargados de comandar a ¡, quienes están dispuestos a apoyar al próximo técnico en todos los aspectos!

"El técnico que venga a este equipo también será apoyado. Yo sé que uno busca aspiraciones, pero también hay muchos ramos donde uno pueda crecer y aportar. Ojalá que el que venga también sienta ese apoyo que va a tener dentro", apuntó.

Sin embargo, aunque todavía no se tiene definido quién tomará las tiendas del banquillo celeste, Joaquín Moreno aseguró que por el momento, la directiva solo le hizo saber que sería parte del interinato.

"Se me comunica para cumplir el interinato con este equipo en lo que me imagino que están buscando y por lo que más o menos ellos van viendo están negociando quién pueda tener el perfil para dirigir al club, lo demás lo decidirán si yo tendré la aspiración o no", apuntó.

