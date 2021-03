Jémez aconsejó a Reynoso: 'Hay gente que intentará que el ambiente de Cruz Azul sea malo'

Cruz Azul es líder del torneo y suma seis partidos consecutivos ganando, pero para Paco Jémez, extécnico de La Máquina, eso no es lo más importante.

El estratega español le mandó un consejo a Juan Reynoso, asegurando qué hay gente de fuera que puede "pudrir" su proyecto.

"No me gustan los consejos, pero una recomendación que seguro lo sabe que lo de afuera no es lo importante. Hay mucha gente que hará todo lo posible para que el ambiente el externo de Cruz Azul sea malo, haga lo que hagas, siempre va a haber ese problemita.

"Lo importante es lo de adentro, de dentro se puede... pero desde fuera se puede podrir lo de adentro. Eso es lo que le puedo recomendar a Reynoso, aislar al grupo", mencionó para ESPN.

Mientras tanto, el DT peruano pidió calma a la afición celeste por el buen momento que viven.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GIGNAC, TRAS RENOVAR CON TIGRES: 'NO ME VOY A TIRAR A LA HAMACA'