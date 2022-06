Jaime Ordiales: ‘Buscamos a Cabecita Rodríguez, pero nos dijeron que iba a la MLS’

Jaime Ordiales, directivo del Cruz Azul, señaló que él sí buscó a Jonathan Rodríguez para regresar con La Máquina tras no tener minutos en el futbol de Arabia Saudita, pero que le dijeron que el Cabecita se iba a la MLS.

“Cuando yo regreso hace dos meses y medio a la institución me pongo la tarea de ver varias cosas de lo que viene obviamente con muchos cambios que podría haber o no. En su momento busqué hace un mes a Gerardo Rebajda, que era con quien siempre taré lo referente al Cabecita.

“Y él fue muy tajante al decirme que Cabecita si saldría de Arabia, salía vendido prácticamente en lo que costó más un salario que era muy superior a lo que ganaba aquí, casi tres veces lo que ganaba aquí”, dijo Ordiales para ImagenTV.

Jaime aseguró que cuando después de decirle que sería a la MLS su destino, el sábado le marcaron en la mañana para ‘avisarle’ que las negociaciones con el América están avanzadas y es probable que vista de azulcrema para el Apertura 2022.

“Entonces yo le dije que cómo estaba su situacion y él me dijo que iba para la MLS, particularmente con FC Los Ángeles, entonces no iba a haber posibilidades porque ya lo habían manejado.

“Eso me enteré yo y no hay un solo cambio hasta que el día de ayer en la mañana que me hablan por teléfono, yo creo ya a ‘toro pasado’, para más o menos decir ‘te avisamos’, porque esto está cocinado hace dos o tres días”, agregó.

El directivo de Cruz Azul señaló que le sorpredió que en Coapa hayan ido por el Cabecita Rodríguez, pero que para La Máquina era muy caro y ese dinero será mejor para reforzar otros lados.

“Me sorprendió lo del América, pero bueno en realidad estoy hablando tal cual se dio, transparente. Si bien es un jugador referente, no estábamos en condiciones ahorita de cubrir esa expectativa aun cuando nos debieran dinero, es una cantidad con la que vamos a tener que reforzar todo el equipo en cuatro o cinco posiciones”, comentó.

Por último, Ordiales dijo que a pesar de que Jonathan sea un jugador referente en la historia de la institución cementera, el mercado de fichajes y el jugador es libre de escoger el equipo que él quiera.

“Ellos en su momento le están apostando a un jugador que tiene gol, que demostró en Cruz Azul por muchos momentos cosas positivas. Yo tegno un afecto especial por él, pero es un mercado libre y para nosotros está llegando allí.

“Nosotros tendremos que hacer una tarea para darle a la aficion que también tiene su razón de ser y de quejarse, pueden decir todos sus sentimientos, pero yo estoy convecnido que en el futbol, aún con la importancia que tiene Cabecita, un jugador no hace un equipo de futbol”.

