Ferretti sobre la Leagues Cup: "Queremos campeonar es lo que todos quieren"

Quieren ser campeones de Leagues Cup. Ricardo Ferretti señaló que La Máquina enfrentará este torneo con responsabilidad y su objetivo es llevar a Cruz Azul a levantar el título.

“Es muy sencillo, ganar. Queremos campeonar, es lo que todos quieren. Es un nuevo torneo, podemos sacar un buen resultado el próximo partido", dijo en conferencia de prensa.

Por su parte, habló sobre el efecto Messi en la MLS, incluso destacó el gran jugador que es el argentino, mencionó que cuando dirigió a la Selección Mexicana lo enfrentó.

“El boleto costaba 30 dólares y pasó a costar 600. Yo ya había estado en la Selección Mexicana y enfrentado a Lionel, hay respeto y reconocimiento. Es un súper jugador, a mi me encanta y a millones. A lo mejor me saco una foto con él si me da chance”, comentó.

Además recalcó que tendrá equipo compelo con la llegada de Uriel Antuna y Charly Rodríguez, luego de lograr la Copa Oro con el combinado azteca.

“Para este torneo ya vamos a tener plantel completo, con el regreso de los dos campeones, mejorar nuestro nivel. Sabemos de los equipos que vamos a enfrentar, aunque tenga la racha no tenemos que confiarnos, la mentalidad será distinta y esperamos mejorar mucho”, señaló.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL LLEGARÁ A LA LEAGUES CUP CON SU PEOR INICIO EN LIGA MX EN 20 AÑOS