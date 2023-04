Erik Lira ve a un Cruz Azul listo para la Liguilla: 'Estamos fuerte y unidos'

Después de la emocionante victoria de Cruz Azul sobre Santos en el Estadio Azteca, Erik Lira compartió sus pensamientos sobre el próximo partido contra Atlas. Según Lira, este partido es de vital importancia para el equipo, ya que se trata de un duelo de matar o morir.

“Siempre he dicho que cada torneo es una final para nosotros y ahora empieza un nuevo camino, estamos pensando en el partido del sábado, sabemos que, es un duelo de matar a morir. No podemos darnos esos lujos de llevar una ventaja y dejar que el rival se nos acerque”, mencionó Erik Lira.

También comentó que el grupo no estará tranquilo, ya que siempre buscan más, recalcó que tanto él como sus compañeros no se conformarán con solo jugar el Repechaje.

“Tranquilos, no vamos a estar, no nos vamos a relajar, al contrario, queremos siempre más, estamos trabajando muy fuerte, el grupo está muy unido, estamos con los objetivos claros, siempre queremos más y no nos vamos a conformar”, dijo el jugador celeste.

Por su parte, Lira reconoció que el objetivo se cumplió, de jugar la repesca en el Coloso de Santa Úrsula y tener el apoyo de su afición, argumentó que tendrán tiempo de preparar su próximo duelo.

“Nosotros toda la semana no metalizamos en sacar los tres puntos, dependía de nosotros recibir el Repeche en casa, por el tema de que no viajamos y tenemos más tiempo de entrenar, se logró y ahora estamos pensando en lo que sigue”, finalizó Erik Lira.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL CERRÓ FUERTE EL CLAUSURA AL VENCER A SANTOS Y YA PIENSA EN EL REPECHAJE