Diego Aguirre: 'Jugadores se van a alinear; hay que respetar las jerarquías'

Previo a que el nuevo entrenador de Cruz Azul, Diego Aguirre tuviera su primera práctica con los cementeros, el uruguayo aseguró que sus jugadores deberán respetar sus indicaciones, pues con su llegada y la de sus asistentes comenzará una nueva era en el conjunto de La Noria.

“Se van a alinear porque hay que respetar las jerarquías. Hoy comienza una nueva era. No me interesa lo anterior, es una nueva etapa y de aquí para adelante y me ocupo de que jueguen bien”, declaró el maquinista en charla con Futbol Picante de ESPN.

Sin embargo, el charrúa descartó hablar sobre el trabajo individual de los elementos que forman la plantilla celeste, pues entre un torneo u otro el rendimiento de los jugadores puede cambiar. De este modo, el maquinista analizará a cada uno de ellos para conocer a sus próximas piezas fundamentales.

“No voy a hablar de casos individuales porque necesito verlos, sentirlos, hablar con ellos y como dije, es una nueva etapa y analizaremos caso por caso. Hay veces que jugadores no rinden en un periodo, pero lo hacen en otro y vamos a analizar lo que haremos con cada jugador”, manifestó.

Asimismo, antes de dar a conocer una lista de altas y bajas de cara a la nueva competencia, Aguirre insistió en que deberá evaluar a los cementeros. Sin embargo, no descartó que La Máquina se quede sin refuerzos.

“Yo antes de hablar de cambiar, me gusta darle valor a los jugadores que están. Quiero evaluar rendimiento, aunque no hay mucho tiempo, Posiblemente pase traer a un jugador y veremos en los siguientes días cómo sentimos al equipo. Hay jugadores que acaban contrato y la idea de nosotros es tener un equipo competitivo que intente ir por todo”, finalizó.