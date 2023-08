Diber Cambindo: 'En Cruz Azul no esperan a nadie'

La victoria por fin llegó a La Noria. Diber Cambindo está enrachado, el colombiano marcó su segundo tanto con la camiseta de Cruz Azul en su octavo partido. Además, fue galardonado como MVP del partido ante Monterrey.

El atacante cafetalero reconoció que la institución celeste es una de las más grandes e importantes en la Liga MX, y pidió a los aficionados paciencia, pues, el trabajo que se está realizado está teniendo frutos.

"Se sabe que es un club muy mediático donde no esperan a nadie, pedir que nos tengan un poco de paciencia, algunos que llegamos no conocemos todavía bien el futbol, vengo a sumar y donde me toque, voy a aportarle al equipo", dijo en entrevista a TUDN.

Y es que, Diber fue duramente criticado por la afición cementera en los últimos partidos por la falta de contundencia del delantero, sin embargo, el jugador aceptó los errores que se cometieron en el pasado.

Por otra parte, el ofensivo aprovechó para mencionar que tanto él como sus compañeros han trabajado en conjunto para poder lograr los primeros tres puntos del torneo.

"Darle la gloria a Dios que nos permitió sumar los primeros tres puntos, el equipo venía trabajando bien, no se nos había dado, pero conseguimos un buen triunfo ante un gran rival", señaló.

También afirmó que este triunfo llega en el mejor momento del equipo, consideró que lo disfrutarán y espera que sea el inicio de buenos resultados.

"Ahorita queda disfrutar este triunfo, que nos llene y que sea un gran inicio de triunfos para nosotros”, finalizó.

