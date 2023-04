Luego de la caída de Cruz Azul ante Chivas, el estratega celeste, Ricardo Ferretti aseguró que,buscará la victoria a como dé lugar ante Santos para jugar el partido de Repechaje en el Estadio Azteca y tener el apoyo de la afición.

“Yo creo que como cualquier otro partido, los ingredientes están, se automatiza la situación, respetamos a Santos y buscaremos hacer nuestro partido para sacar un triunfo y ahí lograr jugar el Repechaje en el Azteca, nuestra casa”, señaló Tuca Ferretti en conferencia de prensa.

El director técnico comentó que su equipo está tristes los primeros días después de perder un duelo, sin embargo confía en que sus jugadores están penando en el próximo rival y se enchufarán nuevamente.

Por otra parte, el Tuca está consiente de que las remontadas a su equipo han afectado, pues lleva dos partidos consecutivos en que Cruz Azul deja ir una ventaja ante rivales de jerarquía.

“Trabajar en ese aspecto, para no perder la mínima ventaja, yo tengo detectado que es lo que está pasando, pero no soy chismoso y no sé los voy a decir”, recalcó.

Para Ricardo Ferretti el que ya se juegue Repechaje en el próximo torneo es una situación que le agrada bastante, comentó que lo más adecuado es que solo clasifiquen ocho equipos.

“Excelente que ya no se jugará repechaje, yo creo que volver los ocho mejores equipos es lo más adecuado, volver al ascenso y descenso es adecuado, reducción de extranjeros es lo adecuado, día tarjetas amarillas para suspensión es adecuado, ah, esa no esta”, finalizó entre risas.

