Cruz Azul: Reynoso aseguró que no está preocupado por el América previo al Clásico Joven

El ‘Clásico Joven’ está a la vuelta de la esquina y Cruz Azul hará su máximo esfuerzo por llevarse la victoria ante un América que ha venido de menos a más, aunque el técnico Juan Reynoso dejó en claro que no se preocupa por lo que haga el rival, sino por la demostración de su equipo.

Además, el entrenador pidió no dramatizar lo que viene para ‘La Máquina’ en este cierre de torneo y manifestó la confianza que tiene puesta en sus dirigidos, quienes considera podrán revertir las complicaciones que han atravesado.

“Sin dramatizar. Son los partidos que todos queremos jugar, para nosotros es súper importante ganarle al América, como para ellos seguro también. Esa parte no me preocupa. Seguro vamos a ir corrigiendo cosas y los chicos van a llegar bastante mejor en el tema del desgastaste”, declaró en conferencia.

Pero Reynoso está consciente de que para conseguir el triunfo, los celestes están obligados a pulir detalles y aunque al momento están en el centro de las críticas por sus altibajos, el estratega cementero se concentra únicamente en lo que se refleja dentro de la cancha.

“Tenemos que mejorar, lo que diga o haga el entorno particularmente no me impresiona. Hace seis fechas estábamos hablando que América era malísimo, si el técnico y los jugadores, hoy se recuperó, pero el entorno, los dimes y diretes, a esos no los veo en la cancha. Los chicos seguro tratarán de revertir el momento”, apuntó.

