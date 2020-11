Cruz Azul: Rafael Baca advirtió que Liguilla sin título será un fracaso para La Máquina

La Máquina logró el primer objetivo de la temporada que es instalarse en los Cuartos de Final del Guardianes 2020; sin embargo, Rafael Baca advierte que Liguilla sin título será un fracaso para los celestes.

El centrocampista sabe que las expectativas y las obligaciones en Cruz Azul son distintas, por lo que no basta con calificar a la Fiesta Grande para hacer un buen torneo.

"La presión está ahí porque la vara con la que se mide en Cruz Azul es campeonato o fracaso, está en nosotros manejar esa presión para salir adelante. Estamos conscientes de la oportunidad que tenemos, este es el grupo y no hay más. Espero que lo demostremos con hechos dentro de campo y vamos a ocupar de todos", dijo Baca en conferencia de prensa.

Por otra parte, el centrocampista cementero aceptó que los equipos que jueguen el repechaje llegarán con mejor ritmo a la Liguilla, pero aseguró que La Máquina no tiene excusas y utilizará el tiempo de inactividad para eliminar sus errores.

"Sí, los equipos que jugarán el repechaje obviamente tendrá más ritmo, pero no lo tomamos como excusa, sino como tiempo para mejorar. Uno se tiene que adaptar a la situación, obviamente me hubiera gustado que fuera todo continuo, pero insisto, no lo vemos como una excusa sino como una oportunidad ", añadió.

Por ello, y a pesar de los obstáculos, Baca fue contundente al asegurar que Cruz Azul está para ser campeón del Guardianes 2020.

" Para ser campeón, está en nuestras manos, es algo que se ha dicho por muchos años y creo que nosotros somos los responsables de cambiar la historia, este grupo es el indicado y tenemos que asumir esa responsabilidad", apuntó.