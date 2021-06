Cruz Azul: ¿Qué metodología usó La Máquina para ganar la ansiada Novena estrella?

“Todos juntos como familia, paso a paso y enfocados al presente”, fue el lema de Cruz Azul en la Liguilla que representó a la postre el título dejando atrás un camino de 23 años y medio de desilusiones, amarguras y poca fortuna tras seis Finales perdidas después de la última estrella en el torneo Invierno 97.

El factor mental y psicológico para vencer los distintos obstáculos fue vital y Antonio Rivas Robles, psicólogo de profesión y experto en las técnicas del coaching, coadyuvó a las tareas de éxito durante la fase final y comparte la metodología practicada con el equipo para lograr el objetivo. Conocido como “Gigio”, los celestes son el club de su vida.

-¿Cómo influyó el factor mental para Cruz Azul en esta Liguilla y tuvo éxito la metodología utilizada?

“Juan Reynoso y su cuerpo técnico habían hecho un trabajo maravilloso previo a mi llegada. Mentalmente el equipo estaba muy fuerte, quizás había algunos detalles que tenían que ajustarse y cuando llegué empezamos a hacer un trabajo con mucho enfoque en lo presente, esto fue fundamental para el proceso, también generar una fusión interesante, una vinculación emocional, conectarse como familia y lo entendieron muy bien, tuvieron la disposición de hacerlo”.

-Perteneces a Necaxa, pero cómo se dio el contacto y tu llegada a Cruz Azul.

“Hubo un acuerdo de directivas, definitivamente Santiago San Román fue fundamental para el proceso junto a Héctor Lara, Álvaro Dávila, el cuerpo técnico y gente de diferentes equipos donde ya había tenido la oportunidad de trabajar. Se hizo un poco de sondeo para saber sobre mi trabajo y llego previo al inicio de la fase final del torneo y se dio una armonía y apertura de un grupo lleno de gente buena”.

“Estoy muy contento y me siento muy afortunado de haber llegado al equipo, es al que le he ido toda la vida y, lo que son las cosas, tuve la fortuna de estar en un momento excepcional. Juan (Reynoso) es nuestro líder, se dio todo su apoyo y me hizo el favor de invitar, hubo una petición de jugadores también y la verdad estamos viviendo una circunstancia para mí de muchas emociones y felicidad. Este grupo y la afición se merecen todo lo que está pasando, es un regalo para todos nosotros”.

-¿Cuáles fueron las técnicas desarrolladas?

“Trabajamos con coaching enfocado a la parte cognitiva, con aspectos y cambiar ideas muy puntuales en psicología, la verdad yo soy un convencido de que el mundo de hoy tiene que estar abierto a integrar ambas. Es muy relevante que la fusión y la amalgama lleve coaching por su aplicación inmediata, la frescura de sus conceptos y que el futbolista requiere de un impacto diferente y de repente la psicología es más tardada en sus procesos. Trabajamos con el enfoque de aquí y el ahora”.

-¿Hubo algún lema en especial como parte de estas técnicas?

“Hicimos la parte de generar un concepto clave que fue ‘todos juntos como familia paso a paso’. El equipo estaba muy enfocado en el momento presente y muy convencido de lo que necesitaba hacer en el factor mental. Es un grupo de jugadores con una madurez, entendimiento e inteligencia mayúsculas y por eso son las grandes figuras. Participaron todos y se dejó atrás el pasado, ya por esto no se podía hacer nada y solamente teníamos de frente el presente, era ésta sí o sí”

-Se vio a un Jesús Corona muy concentrado al ganar el título. Todo mundo esperaba que se desbordara en júbilo tras haber perdido anteriormente tres Finales, pero se vio muy ecuánime…

“Yo lo vi al igual que los 24 restantes del plantel con una madurez impresionante. Ellos sabían que era este momento. De alguna manera vivir fracasos y éxitos los hizo unas personas sensatas y llenas de un control emocional impresionante. Jamás se desbordaron, fue un equipo altamente mesurado, cuando ganamos los partidos fue paso a paso y era un momento de mucha ecuanimidad y muy claros en el objetivo. Es un grupo de maravillosos seres humanos”

-¿Seguirás en el club?

“Aún no lo tenemos decidido, no hemos platicado y es una decisión que no está mucho en mis manos y depende mucho más de que las directivas lleguen a un acuerdo. Lo que sea la vida ya soy muy afortunado de lo que he vivido y estoy seguro que lo que viene será para bien para todos”

-El domingo no te querían dejar pasar a la cancha ni dar una medalla, pero los jugadores quisieron tenerte…

“Ésta fue la cuarta Final que tuve como coach-psicólogo y conozco perfectamente los protocolos de la Liga. Sabía que había un determinado número de medallas, que cierto grupo de personas tienen acceso a la premiación; sin embargo, de las cosas más lindas que he vivido en mi profesión fue haber visto a esta familia. Yo esperaba a que después del protocolo se permitiera el acceso de todo el staff como así se maneja y fue impresionante ver llegar de repente a Pol, Santi, Yotún, Baca hacia mí y yo no tenía que haber estado ahí. Fue un regalo de los jugadores, los muchachos pelearon para que estuviera en la premiación y son cosas que como ser humano y profesionalmente te marcan para siempre”.

