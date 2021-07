Cruz Azul: Ignacio Rivero agradeció a quienes ofrecieron donativos para su permanencia

Sin duda alguna, Ignacio Rivero se ha convertido en el hombre del verano cementero, así como uno de los elementos más queridos por la afición de La Máquina, quienes incluso estuvieron dispuestos a hacer donaciones económicas para garantizar su permanecía en La Noria, un gesto que el centrocampista uruguayo jamás olvidará.

"Me llegaron muchos mensajes, todos haciéndome ver que querían que me quedara aquí, obviamente vi eso que de que querían aportar su granito de arena (dinero) para que pudiera quedarme y es muy bueno, no tengo más que agradecimiento para todas esas personas que transmitían esos mensajes para que me perdiera quedar en Cruz Azul", dijo Rivero en entrevista exclusiva con RÉCORD.

Por otra parte, al no haberse concretado la llegada de un elemento más en defensa, Ignacio Rivero está destinado a seguir como el comodín de Juan Reynoso, situación que lejos de incomodarlo lo motiva para seguir apoyando al equipo.

“Me gusta estar en varias posiciones, es una herramienta más para el entrenador y para mis compañeros, así que uno trata de aprender más en el día a día a para seguir sumando desde el lugar que toque”, agregó.

Por último, pidió que la afición sufra creyendo en La Máquina y apoye como lo ha hecho hasta el momento, mientras él garantiza la entrega.

“Nada, que disfruten como nosotros, que nos sigan apoyando porque nosotros siempre vamos a dar lo mejor dentro del campo y vamos a defender a la institución para dejar el nombre lo más arriba posible, eso es lo que les puedo decir y muchas gracias”, apuntó.

