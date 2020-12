Cruz Azul: Esposa de Cabecita Rodríguez reprochó la actitud hacia los jugadores

Los jugadores de Cruz Azul siguen sufriendo con la eliminación del equipo en las Semifinales del Guardianes 2020 tras dejar escapar una ventaja de cuatro goles e incluso ahora sus familias se han visto afectadas.

La esposa de Jonathan Rodríguez, Sindy Torredefló, no pudo contenerse a los ataques de un supuesto aficionado de la Máquina quien cuestionó la felicidad de la familia en una imagen que compartió en redes sociales y no dudó en responder ante los señalamientos mostrando su molestía.

"Llegamos hace dos años no hace 23. Y un hincha está en las buenas y en las malas. Por eso pienso que la gente que opina como tú de verdad no son hinchas. Yo soy hincha de Peñarol y jamás en la vida por más que el equipo esté mal se me ocurría, primero, comentar en el Instagram personal de una esposa y mucho menos comentar cosas de un jugador que les dio mucho. Y jugó su último partido lesionado pensando siempre en el equipo. Pero bueno doy pie a que te sigas descargando tranquilamente que por acá tenemos la conciencia bien tranquila", respondió Sindy a un usuario.

La Máquina se encuentra trabajando para afrontar su compromiso en la Concachampions en los próximos días.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HÉCTOR HUERTA: 'ALGUNOS JUGADORES DE CRUZ AZUL RECIBIERON LLAMADAS PREVIO AL JUEGO VS PUMAS'