Cruz Azul: En gran momento en todos sus planteles, desde inferiores hasta Primer Equipo

Si bien es cierto que durante el torneo no pudo mantener el nivel que mostró la campaña anterior, el año 2021 ha marcado el regreso de Cruz Azul a las grandes ligas del Futbol Mexicano.

Es verdad que La Máquina y su afición celebran con gozo la novena estrella de Liga que esperaron por más de 23 años, esa que consiguió de la mano de Juan Reynoso en el semestre anterior, pero en la institución cruzazulina hay más motivos por los cuales festejar.

A eso, habrá que sumarle la obtención del título de Campeón de Campeones que levantaron en el arranque de semestre, lo que los convierte en el campeón absoluto de México.

Ahora, Cruz Azul buscará desde el repechaje instalarse la Liguilla para defender su corona y pintan para ser un adversario de cuidado.

Por otra parte, parte la entidad celeste celebró este fin de semana la primera calificación a Liguilla del representativo femenil, con Carlo Pérez como guía y como representante de la casa cementera.

Pero eso no es todo, ya que la reestructuración que ha realizado la cúpula cementera en sus Fuerzas Básicas ya ha comenzado a dar sus primero frutos.

Por ejemplo, en el semestre anterior el equipo Sub 17 entró a Cuartos de Final y actualmente, la Sub 16 y la Sub 20 se preparan para encarar el inicio de la los Cuartos de Final en el Apertura 2021.

