Cruz Azul: Directiva hará 'limpia' en La Máquina para el Clausura 2021

La dolorosa eliminación de Cruz Azul en las Semifinales del Guardianes 2020 traerá una revolución que ya comenzó con la salida de Robert Dante Siboldi.

La directiva está en busca de un timonel, pero al mismo tiempo tomará acciones radicales para renovar a un plantel que luce tocado y por ello se han planteado la posibilidad de cerrar los ciclos de varios peces gordos como lo son Jesús Corona, Julio César Domínguez y Milton Caraglio, quienes tendrían estatus de transferibles, aunque todavía no está decidido por el club.

A ellos se les unirán Pablo Ceppelini que no tuvo minutos en el Guardianes 2020 y Alex Castro, quien tampoco pudo ganarse un lugar en el equipo de Siboldi. Sin embargo, RÉCORD pudo saber que hay elementos de la plantilla que aunque quizás no sean colocados entre los transferibles, no se sienten cómodos dentro de la institución cementera debido a todo lo que se ha generado el último año, de tal manera que buscarían salir de La Noria para el Clausura 2021.

En ese sentido, fuentes cercanas al seno cruzazulino aseguran que Milton Caraglio tiene decidido marcharse del equipo debido a la falta de minutos.

El 'tanque' fue uno de los protagonistas de los últimos días al revelar su malestar dentro del equipo, incluso dejó abierta la puerta para marcharse y aunque en Argentina hay varios interesados, el ariete sudamericano quiere quedarse en México al menos por un año más.

Del mismo modo sobresalen los nombres de Yoshimar Yotún y Elías Hernández, quienes también se encuentran analizando su situación personal ya que no es la mejor.

Ambos jugadores son tomados en cuenta por la directiva, pero la falta de minutos y el complicado entorno los hace dudar de su continuidad.

Además, existe el caso particular de Pablo Aguilar, quien finaliza contrato en junio, es decir, que le resta una temporada más como cementero y por ningún motivo se ha sentado a negociar una renovación con la nueva directiva, pues no está seguro de si desea continuar en la institución.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: COLUMBUS CREW: DERROTÓ A SOUNDERS Y SE CORONÓ CAMPEÓN DE LA MLS DE LA MANO DE ZELARAYÁN