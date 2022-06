Cruz Azul: Chelito Delgado, inconforme por las modificaciones al escudo de la Máquina

Durante la presentación del nuevo entrenador de La Máquina, Diego Aguirre, Víctor Velázquez dio a conocer que el escudo del equipo será modificado, y ahora ya no contará con las estrellas al rededor del mismo.

Ante esta situación, el Chelito Delgado mostró su inconformidad con los nuevos cambios que tendrá el club, asegurando que el quitarle los campeonatos ganados al logo del club será raro para los jugadores que consiguieron 'La Novena'.

"Es una pena que no estén las estrellas de los campeonatos en cualquier playera, en este caso de Cruz Azul, porque quedan hermosas. No sé cuál el proyecto nuevo del club que viene en camino, pero me consta que se ve mejor con estrellas. ¿Qué dirán los muchachos que ganaron la novena que tanto les costó?", dijo en entrevista con ESPN.

"Imagínate que pensarán los muchachos que salieron campeones, que consiguieron La Novena. ‘¿Cómo puede ser que no esté la estrella acá que hemos conseguido nosotros’, les va a parecer raro", agregó.

Asimismo, el exdelantero argentino mencionó que para él no significa nada el quitarle las estrellas al escudo, e incluso bromeó con la situación.

"Para mí no tiene ningún significado que le saquen las estrellas a un escudo tan hermoso como el de Cruz Azul. Les ha de salir más barato el no ponerles las estrellas. Deben estar cuidando el dinero o no sé", mencionó.

Por último, el Chelito Delgado reveló que llegó a pensar que le darían oportunidad a un entrenador 'nuevo', pues aseguró que hay estrategas que tienen una trayectoria importante para el futbol actual.

"Pensaba yo que llegaría un argentino, que siempre veo en las noticias están en el radar de Cruz Azul y nunca se da, o una persona más joven en ese sentido y no lo digo por la edad, sino que ahora en el futbol moderno hay muchos técnicos con sangre nueva como Cocca, que ha logrado el bicampeonato con Atlas, o Almeyda o Heinze, exjugadores que se han retirado hace poco, que tienen una carrera y un currículum muy importante para el futbol moderno", sentenció.

