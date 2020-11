Cruz Azul: Cata Domínguez se convertirá en el jugador con más partidos en la historia del equipo

El próximo domingo ante Tigres, Julio César Domínguez se convertirá en el futbolista con más partidos en la historia de Cruz Azul, distinción que asegura, será conseguida no solamente por él sino también, por la gente que lo apoyó en el camino. Además, reconoció una enorme admiración por Ignacio Flores, con quien comparte al día de hoy la cifra de 551 partidos disputados como celeste.

"Es un honor poder lograr este objetivo, alcanzar a una gran leyenda como Ignacio Flores, creo que los que están atrás de mí también lo lograron conmigo, se los agradezco a todos ellos y estoy muy feliz", indicó.

"Me siento orgulloso, tuve la fortuna de conocerlo, esto es de constancia, trabajo, profesionalismo y del apoyo de mi familia en estos años, siempre agradecer a todos los cuerpos técnicos que han estado, es de todos", añadió.

Sobre lo que ha sido su carrera con Cruz Azul, el 'Cata' tiene grabado su peor momento en la institución, pero sabe que las alegrías han sido mucho más.

"Yo creo que uno de mis peores momentos fue cuando estuvimos en el último lugar del descenso, estar peleando ahí es duro, pero seguimos trabajando. Los buenos momentos son muchos, pienso que mi regularidad, no te puedo decir uno en específico, hablo de todos los torneos en los que me he mantenido", apuntó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: QUERÉTARO: ANTONIO VALENCIA, OFICIALMENTE NUEVO JUGADOR DE GALLOS BLANCOS