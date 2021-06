Cruz Azul: Cabecita, Romo, Alvarado y Pol, baluartes celestes del Guardianes 2021

El flamante campeón del futbol mexicano, Cruz Azul, se mantiene en etapa de construcción para la próxima campaña, pero tiene bien claro quiénes fueron sus baluartes ofensivos durante el Torneo Guard1anes 2021.

Uno de ellos es Jonathan 'Cabecita' Rodríguez, goleador del equipo con 11 anotaciones, la última de ellas pasará a la historia por ser la que le entregó la Novena a la Máquina.

El ariete tiene contrato con los celestes y se espera que permanezca en el plantel, a menos que su participación en la Copa América con Uruguay le consiga reflectores en Europa.

Por fuera, Roberto Alvarado mantuvo un gran nivel a lo largo de la campaña, convirtiéndose en el jugador con más uno contra uno ofensivos exitosos del equipo, con 18.

Por otra parte, Luis Romo, quien fue elegido como el MVP de la Liga MX, fue el mejor asistidor del equipo con un total de seis pases para gol, aunque sus virtudes van más allá pues también ha colaborado de manera perfecta en el ámbito defensivo del conjunto cruzazulino. Al mismo tiempo, fue el jugador celeste con más centros al área con 38.

Por último y quien quizás superó todas las expectativas es el argentino Guillermo Fernández. En su primera etapa como celeste, Pol no tuvo las oportunidades necesarias para mostrar su valía, pero Juan Reynoso le encontró su mejor posición dentro del campo, le dio la titularidad y el ex de Racing no decepcionó.

Y es que su toque fino y visión se conjugaron para convertirlo en el jugador con la mayor cantidad de pases acertados dentro del área rival, por lo que sin duda es gran responsable del aparato ofensivo.

El póker cementero se perfila para seguir siendo la base de Juan Reynoso de cara al próximo torneo, cada uno con un rasgo único que podría mantener a la Máquina en busca de abastecer sus vitrinas.