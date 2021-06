Cruz Azul: AMLO destacó perseverancia en la Máquina tras el título

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, felicitó a Cruz Azul luego de su campeonato tras 23 años de sequía y destacó su "perseverancia" al no darse por vencido en su búsqueda por el regreso a la gloria en la Liga MX.

"Felicidades al Cruz Azul. Vi los dos goles, buenos los dos goles, incluso fue bueno el de Santos. Estaba muy contenta la gente, los partidarios del Cruz Azul. La gente estaba muy a gusto. Fue buena noticia. Ya les tocaba, fueron muchos intentos", dijo AMLO en la conferencia de prensa que ofrece cada mañana en Palacio Nacional.

#Entérate | AMLO felicita durante la mañanera al Cruz Azul por su triunfo en el Guard1anes 2021 Nota completa https://t.co/fRS85ZZHJf pic.twitter.com/WhAymZzWtK — XHVX- XEVX | Grupo VX (@XHVXTabasco) May 31, 2021

"Es muy importante en todo, en lo particular, en el deporte, en los negocios, en la política, la perseverancia, el no darse por vencido", apuntó el Presidente, para rematar con una emotiva frase que usara Babe Ruth.

"'No se puede vencer a quien no sabe rendirse, a quien nunca se ha rendido'. No se le puede vencer, es cosa de tiempo. Felicidades al Cruz Azul, se acabó el embrujo", indicó López Obrador.

