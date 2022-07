Christian Tabó: 'Liga MX, la más competitiva de América'

Christian Tabó reconoció que La Máquina no ha tenido el mejor arranque de torneo, sin embargo, destacó el nivel de la Liga MX y espera que el equipo levante el rumbo.

“Sabemos que esto se puede revertir, no hablo de una crisis, el torneo es largo y como dije, no es como empiezas sino cómo terminas. Es la Liga más competitiva de América y no hay partido fácil, a veces se van a perder puntos que uno no quiere, pero el rival a veces hace las cosas mejor que tú”, concluyó.

Después de dos derrotas al hilo, Cruz Azul volverá al Azteca para enfrentar a Puebla, aunque eso no es garantía de éxito, ya que la localía ha sido un problema para La Máquina en los últimos torneos. Sin embargo, Tabó aseguró que el cuadro cementero quiere hacer pesar su casa.

“Lo hablamos entre nosotros, tenemos que hacer pesar la localía, somos un equipo grande y en casa hay que hacernos sentir. Estamos quedando a deber en este tema, pero estamos trabajando. Tenemos que sacar los mejores resultados en casa para entrar a la Liguilla y que los rivales cuando vengan a jugar al Azteca lo sientan", comentó.

En ese mismo tenor, Tabó no desconoce el potencial y la peligrosidad de sus exequipo Puebla, pero confía en que la calidad del plantel cementero se imponga a la escuadra de Nicolás Larcamón.

“Tenemos claro qué clase de rival es Puebla, en lo personal pienso que es de los más regulares de la Liga y va a ser un partido difícil, pero sabemos la clase de plantel que tenemos", añadió.

Del mismo modo, Christian Tabó le dio un voto de confianza a su entrenador Diego Aguirre y señaló que dentro de poco se verá la mano del técnico uruguayo en el equipo y en los resultados.

“Diego es una persona muy positiva y eso le hace bien al equipo. Tuvo poco tiempo de trabajar, hicimos la pretemporada con pocos jugadores, recién ahora estamos teniendo el plantel casi cerrado, pero a medida que vayan pasando los días la idea de él se verá reflejada en el equipo y en los resultados", finalizó.

