Chaco Giménez: Admitió que ya fue superado por su hijo Santiago

Luego de que Santiago Giménez se consagrara Campeón con Cruz Azul, su papá Chaco admitió que ya fue superado por su hijo, pues tiene una gran calidad futbolística.

“Me imagino que le debe pasar a todos los papás y para mí es algo extraordinario. Mi papá siempre tenía una frase que decía: ‘vos me vas a pasar a mí y mi nieto te va a pasar a ti’ y a mí me llena de felicidad, porque la realidad es que es así, aunque a veces se da y a veces no. Somos familia y estoy sumamente orgulloso de él y ojalá que gane todo en el futbol”, dijo en entrevista con ESPN.

Respeto al reciente título de La Máquina, el exjugador celeste destacó que se siente muy feliz de que por fin se ganara el campeonato y que mejor de la mano de Santi.

“Son dos historias diferentes, dos momentos diferentes, jugadores diferentes y estoy muy feliz y obviamente ya me superó y eso me pone muy contento”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:AMÉRICA BUSCA MANTENER RACHA DE DEBUTS EXITOSOS EN LIGA MX ANTE QUERÉTARO