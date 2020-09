Cata Domínguez: 'Le prometí a mi papá seguir en Cruz Azul hasta ser Campeón'

Julio César Domínguez ha permanecido en Cruz Azul desde su debut en el 2006 sin cambiar de club y se ha convertido en uno de los referentes del equipo desde entonces.

Aunque por la mente del zaguero ha pasado cambiar de institución, es por una promesa a su padre que sigue defendiendo los colores celestes, mencionó en entrevista para W Deportes.

"Sí lo pensé, pero voy a seguir rompiéndome la madre porque quiero un título en Cruz Azul, porque es el equipo de mis amores. Y hay una promesa que tengo siempre, que es a mi padre; se lo prometí desde niño, que iba a debutar con Cruz Azul y que no me iba a ir hasta quedar campeón", reveló.

El Cata también reconoció lo difícil que ha sido perder finales a lo largo de su carrera.

"Esto sólo lo sabe mi familia y jugadores que son cercanos más a mí. Tú no sabes lo que me ha dolido, lo que he llorado cuando he perdido finales, cuando no entramos a Liguilla, cuando estuvimos el descenso; no sabes el coraje y tristeza que me da. Sí he llorado, bastante. Me ha dolido mucho porque vengo desde abajo y siempre he seguido al equipo", comentó.

