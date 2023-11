Cata Domínguez le manda mensaje a Cruz Azul: "Faltó amor a la playera"

Cruz Azul no tuvo el mejor torneo, pues los dirigidos por Joaquín Moreno se quedaron lejos de aspirar a los puestos de Play-In del Apertura 2023, ocasionando que Julio César 'Cata' Domínguez hablara del pobre desempeño del conjunto cementero.

“Está de más las palabras mías, ustedes tienen ese resumen del torneo que se hizo. No soy quién para decirlo, no me gusta. Sin embargo, creo que faltó un poco más de compromiso a Cruz Azul, más de tener ese amor a la camiseta", declaró Domínguez en entrevista para ESPN.

Julio César Domínguez formó parte del conjunto de La Máquina por 15 años en donde consiguió ganar la Liga MX, entre otros títulos, fue contundente al decir que uno de los errores del club fue desarmar al plantel que ganó el noveno título.

"Los equipos que llegan a finales o están peleando un título, es a base de que se mantienen por mínimo un año y medio. Eso pasó antes del campeonato y se tuvieron grandes resultados y desde luego el título”, agregó.

Ahora el nuevo reto que afronta el 'Cata' Domínguez será en el Play-In con la playera del Atlético San Luis, equipo con el que llegó al Apertura 2023 para así convertirse en un pilar en la defensa del club potosino.

