Carlos Rodríguez sobre Cruz Azul: ‘Me ha quedado claro lo grandísimo que es el club’

Ponerse la camiseta de Cruz Azul no es un reto apto para cualquier futbolista, sin embargo, Carlos Rodríguez ha brillado con luz propia con La Máquina y poco a poco ha asimilado la grandeza de club cementero.

Aunque Rayados es considerado un equipo poderoso en la Liga MX, la grandeza de Cruz Azul ha superado las expectativas del mediocampista

“Si, ya me ha quedado claro el tamaño de institución que es Cruz Azul, tenía idea pero ahora que estoy acá y ya que lo he vivido, me queda claro que es un club grandísimo y estoy feliz de estar en Cruz Azul”, dijo a RÉCORD.

¿A qué se debe que tu nivel se haya potenciado tras fichar con Cruz Azul?

“La alegría que representa poder jugar, las ganas que tengo de trascender, de seguir ganado títulos, obviamente hay una motivación de un Mundial, pero al final es disfrutar cada partido y que todo salga bien, trabajamos cada día para lograrlo".

¿Es fácil encariñarse con la institución?

“Por la afición, la gente que trabaja acá que te hace sentir como en casa y que siempre están apoyándote . La afición es muy fiel y eso te hace como jugador tener esa responsabilidad de mínimo darles una alegría cada fin de semana”

¿Para qué está La Máquina en este Clausura 2022?

“Hemos demostrado que queremos grandes cosas, tenemos todos los refuerzos esa alegría de estar acá , así que eso y la ayuda de los compañeros y la confianza de Juan Reynoso ha hecho que se facilite la adaptación y seguro que vamos a mejorar día tras día“

Carlos Rodríguez es el jugador que más ilusión ha despertado en la afición cementera y aunque su sueño es jugar en Europa, el talentoso centrocampista ha jurado lealtad a la Máquina dentro y fuera del campo.

