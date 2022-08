Carlos Hermosillo: 'Los Clásicos levantan muertos, tienen esa magia'

Cruz Azul y Diego Aguirre tendrán una prueba complicada este fin de semana cuando 'visiten' a las Águilas. Sin embargo, el partido puede ayudarle a La Máquina a salir del mal momento por el que pasan, así lo consideró Carlos Hermosillo.

El exatacante mexicano aseguró en una entrevista con Marca Claro que este encuentro puede ayudar a recomponer el camino del conjunto cementero. Asimismo, aseguró que será un duelo parejo a pesar de que los dos equipos llegan en circunstancias distintas.

"Los Clásicos levantan muertos, tienen esa magia. El único problema que yo he visto es que en los últimos clásicos no han sido lucidos, Cruz Azul no llega de la mejor manera y pareciera que América es superior, pero yo no lo veo así. Es un partido parejo", declaró.

De igual manera, Hermosillo aseguró que la culpa del mal momento por el que atraviesa el club no es del técnico, sino de la directiva, que no planeó el torneo de la manera adecuada.

"No es la culpa del técnico, el técnico acaba de llegar y está planteando un sistema de lo que él quiere, es la planeación del equipo, se puede ir el técnico, puede llegar otro y va a pasar lo mismo. Necesitan gente preparada y que trabaje específicamente en lo que se llama fútbol", sentenció.

Cruz Azul se enfrentará al América en el Estadio Azteca en busca de sumar su tercer victoria del torneo. El conjunto cementero llega con tres derrotas al hilo, mientras que Las Águilas, ubicadas en quinto lugar, llegan con tres triunfos consecutivos.

