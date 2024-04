Anselmi sobre América, Rayados y Tigres en 'Conca': 'Nos motiva a mejorar para estar ahí'

Esta semana el futbol se centró en el plano internacional con la goleada de América, en la visita de Inter Miami a Monterrey y en la eliminación de Tigres, sin embargo, en Cruz Azul no existe envidia por el presente de sus rivales, pero si una motivación a regresar a la Champions Cup de CONCACAF.

"Envidia no. Al final nos invita a ser mejores, me preguntan si Cruz Azul debe de estar en los torneos internacionales y a mí me invita a pensar que si ellos están nosotros tenemos que estar. Si no me equivoco faltan los partidos de Monterrey y Pachuca, pero puede haber si o si un mexicano en la Final y más nos invita porque si ellos pueden nosotros también", afirmó Martín Anselmi, técnico cementero.

La Máquina visitará el próximo viernes a Puebla, el sotanero del campeonato y en La Noria son conscientes de que el equipo debe de jugar siempre a ganar sin importar si se trata de un juego de visita o en casa pues el estratega aseguró que nada condiciona el funcionamiento del equipo.

"Primer que, para mí, no existe partido fácil en el futbol actual. Creo que a nosotros mucho la cuestión de la localía no nos modifica nuestra esencia, seguimos siendo los mismos como de local. Creo que no baja el rendimiento de visitante o de local. Nosotros vamos ahora a Puebla, a hacer nuestro trabajo. Siempre hay que estar preparado, la idea nuestra no se modifica", apuntó.

Sobre la recta final del torneo y de estar ubicados en la parte alta de la tabla para nada los mantiene tranquilos ya que saben que en las fechas restantes la situación y posición puede cambiar.

"Las sensaciones es que el trabajo aún no está terminado, quedan tres fechas, hay que seguir mejorando, hay que seguir compitiendo. Por más puntos que hayamos acumulado, creo que el futbol es presente y es partido a partido. No podemos quedarnos en lo que ya hicimos. Hay que estar enfocados en el próximo partido", finalizó Anselmi.

