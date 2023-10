Crisis de Cruz Azul tiene que ver con inexperiencia de la directiva, opinó Robert Dante Siboldi

Si hay alguien que conoce a la perfección lo que es estar en Cruz Azul es Robert Dante Siboldi, ya que él fue jugador y director técnico de esta institución. Con todo este conocimiento el uruguayo señaló que esta caída en el rendimiento de La Máquina se debe a la inexperiencia por parte de la directriz.

"Algo pasó, que incluso hoy ya después de tiempo no pudo trascender (Cruz Azul). ¿Qué te puedo decir? Sin duda que ahora, yo el plantel no lo conozco, es completamente diferente. Esa fue la elección que tuvo la directiva en su momento de tomar un giro y un cambio drástico de salir sin tener la precaución de no tener los reemplazos, salieron jugadores importantes que eran referentes", sentenció Siboldi.

El ahora timonel de Tigres comparó el cambio que están haciendo con el equipo capitalino con el que está sucediendo con los de Nuevo León, donde actualmente tienen jóvenes que irán a su debido tiempo reemplazando a los demás.

"Aquí el cambio generacional va a ser paulatinamente y con jugadores que estén preparados, no van a salir hasta que no haya alguien que se preparó. Eso es fundamental porque si no el proceso se corta, se rompe y el equipo va a la baja, es lo que pasa lamentablemente.

"Al no tener de repente creo yo la experiencia de parte de la directriz, creo que es lo que ha pagado el equipo y hoy lamentablemente esté donde está (Cruz Azul)", comentó el estratego uruguay.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALEXIS VEGA Y CRISTIAN CALDERÓN, DESCARTADOS PARA LA VISITA DE CHIVAS A PUEBLA