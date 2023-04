La jornada sabatina de la Jornada 17 del Clausura 2023 cerrará en el Estadio Azteca con el duelo entre Cruz Azul y Santos. La Máquina ya tiene asegurado su boleto al Repechaje, pero buscará terminar dentro de los primeros lugares para disputar el juego en casa, pero si pierde esperará que Atlas no gane para mantenerse dentro de los primeros ocho puestos.

Los Laguneros también pelean por un puesto en Reclasificación de ganar, estarán dentro, si empatan, esperarán que Pumas y San Luis no ganen y Puebla no gane por más de tres goles; en caso de perder, requerirán que Pumas y San Luis no obtengan puntos y que Puebla no gane o Tijuana no triunfe por más de cinco goles.

