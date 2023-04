Ricardo Ferretti reconoció que Querétaro fue superior a Cruz Azul. El estratega celeste señaló que ambas escuadras tuvieron las mismas oportunidades, y el marcador fue justo.

“Yo creo que el resultado es justo, así como nosotros tuvimos cierta cantidad de oportunidades ellos también las tuvieron, el equipo Querétaro fue mejor que nosotros, logramos el empate y estuvimos cerca de ganar, pero analizando todo el partido, es un resultado justo”, informó Ricardo Ferretti en conferencia de prensa.

Además, recalcó que dejaron de ir una oportunidad muy valiosa para poder estar en los primeros lugares de la tabla y lograr la clasificación directa, sin embargo, aseguró que seguirá trabajando para mejorar los errores.

“La oportunidad que nosotros teníamos de acercarnos a los primeros lugares no se logró, hay que seguir trabajando, la calificación sigue estando en nuestras manos, pero debemos mejorar ciertos aspectos, para los próximos rivales que vamos a enfrentar”, señaló el timonel celeste.

También opinó acerca del arbitraje y no quiso entrar en polémicas, afirmando que no influyó en el marcador y no es quien para juzgar.

“El arbitraje yo creo que todo ser humano está propenso a equivocarse, pero no influyó en el resultado, en mi punto de vista la actuación fue bastante acertada, yo no soy quién para juzgar”, concluyó.

