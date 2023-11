Armando Martínez sobre salida de Iván Alonso: "Hubo situaciones que no van con la filosofía de Pachuca"

Armando Martínez, presidente del Pachuca, habló en entrevista sobre la salida de Iván Alonso del club hidalguense en diciembre de 2021, asegurando que el uruguayo no iba con la filosofía, los principios y los valores de la institución.

En las horas previas a la entrevista con el programa de TUDN, Línea de 4, Francisco Javier González y el Ruso Zamogilny pusieron en tela la información publicada por El Francotirador, pero el propio Armando Martínez les aclaró que Iván Alonso se fue del Pachuca por malos manejos.

"Por supuesto que es nuestro deber agarrar e informar las situaciones que suceden y que nuestros socios nos tienen que escuchar y saber, lo que más nos preocupa es el crecimiento de la industria y del futbol mexicano y tenemos que verlo así, entonces cuando tenemos que recomendar a alguien para crecer y para aportar tenemos que decirlo y cuando tenemos que decir que no van con nuestros principios y nuestro valores tenemos que comentarlo", contó Martínez.

¡Regresa Iván Alonso a México! Armando Martínez lanza dardo tras la vuelta del uruguayo al fútbol mexicano En vivo TUDN pic.twitter.com/MfGfn3FK7M — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) November 16, 2023

Martínez, además de comentar que lo más seguro es que Cruz Azul ya habló con Jesús Martínez, aseguró que él no recomendaría al uruguayo para que estuviera en ningún equipo de la Liga MX.

"Te digo que no nada más es una cosa que no coincide, que no concuerda, nosotros pensamos que tiene que haber un crecimiento y si nosotros fuéramos a contratar a una persona que no coincide con la filosofía y con muchas cosas de otro clubes y nos aconsejan, nosotros haríamos casos de nuestro socios porque al final de cuentas los 18 equipos somos socios", finalizó.

