Cruz Azul: ¿Cómo fue la charla entre el VAR y Óscar Macías en el polémico penal?

La polémica por el gol de Jonathan Rodríguez, en el que toca dos veces el balón tras tirar un penal contra Mazatlán, continúa en busca de una aclaración.

El colaborador de RÉCORD, David Medrano Félix, dio a conocer detalles de la plática que el silbante Óscar Macías y los encargados del VAR sostuvieron para determinar una decisión congruente; sin embargo la incertidumbre fue lo que predominó en esos instantes cruciales.

VAR: "El ejecutor golpeó 2 veces la pelota en el cobro. Ven al monitor a verla".

Árbitro: "No, ustedes díganme que hago".

VAR: "Deberías verla para que tu decidas".

Árbitro: "No, ustedes díganme que hago y cómo reanudo", fue el adelanto que brindó Medrano, prometiendo desvelar la 'caja negra del VAR' próximamente.

DIALOGO VAR

V. "El ejecutor golpeó 2 veces la pelota en el cobro. Ven al monitor a verla".

A. "No, ustedes diganme que hago".

V. " Deberías verla para que tu decidas".

A."No, ustedes diganme que hago y cómo reanudo".

La caja negra del VAR.

Detalles hoy en @MarcajeADN40. — david medrano felix (@medranoazteca) September 21, 2020

Cabecita marcó desde los once pasos luego de que el árbitro central marcara una mano dentro del área de Mazatlán, sin embargo, el jugador de Cruz Azul sufrió un resbalón y contactó la pelota dos ocasiones, lo que debió invalidar el gol.

De acuerdo con las Reglas del Juego 2020-21 en su apartado 14 dicatada por la Comisión de Árbitros: "El balón deberá estar inmóvil y el ejecutor no deberá tocar el balón por segunda vez hasta que lo haya tocado otro jugador, si una vez que el balón esté en juego, el ejecutor del tiro libre volviera a tocar el balón antes de que lo toque otro jugador, se concederá libre indirecto, o en caso de que el ejecutor cometa una infracción por mano se concederá un libre directo".

“En la interpretación de si se mueve o no, todos los exárbitros menos Lalo Brizio, la pelota se mueve y se dan los dos golpes y no debió contar el gol. Todos coincidimos en que se le dan dos toques a la pelota y la regla dice que eso no se puede”, declaró Medrano en Marcaje Personal.

Sin embargo, pese a que mantuvo comunicación con el VAR por unos minutos, Óscar Macías dio por bueno el gol ante el asombro y el enojo de los futbolistas mazatlecos que pedían la reanudación del partido con tiro libre indirecto.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: CRUZ AZUL: EL MENSAJE DE CHACÓN A LOS BRIZIO TRAS POLÉMICO PENALTI