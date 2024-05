Rogelio Chávez y la Final de 2013: "Hubo alguien que dijo: 'tengo los hue... para decir que estoy cag...'"

Rogelio Chávez, exjugador de Cruz Azul, habló sobre lo acontecido la noche de aquella Final del Clausura 2013, en la que La Máquina dejó ir el título ante el acérrimo rival de forma increíble.

"No es fácil pararse ahí. Y no voy a mencionar el nombre, pero uno dijo: 'yo sí tengo huevos para decir que no me voy a parar, que yo no quiero tirar', y él sabe de quién estoy hablando, no lo puedo decir porque será traicionarle. Pero hubo un jugador que la verdad también mis aplausos, que dijo: 'yo tengo los huevos para decir que estoy cagado y no tiró", recordó Chávez, en una entrevista con su excompañero Yosgart Gutiérrez.

“Es cuando te das cuenta que no es fácil pararte ahí, no voy a mencionar el nombre, pero sí hubo uno que dijo que no me voy a parar”, resaltó en esa decisiva tanda de penales.

“Y pasa la desgracia del capi, ya se lo había dicho, pero es necio como las mulas”, mencionó ante la falla de Alejandro Castro en uno de los penales que le costaría el título.

Finalmente, resaltó lo vívido ante ese cobro frente a frente con Moisés Muñoz: “Me paro para tirar, pero tenía la opción de cambiarla, pero no se movía (Moisés), y me salió allá arriba".

