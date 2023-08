"Wacho" Jiménez no cederá su lugar en el arco y peleará titularidad en Chivas

Miguel Jiménez, portero de las Chivas Rayadas del Guadalajara, señaló que no se siente infravalorado pese a que no fue considerado como titular dentro de la Leagues Cup, ya que José Raúl Rangel fue elegido para participar en el once inicial de los rojiblancos.

El 'Wacho' explicó que tiene claro que la competencia en el arco de las Chivas por lo que seguirá compitiendo día a día para quedarse como el portero titular en los torneos que disputará el equipo.

En entrevista con Claro Sports, Jiménez señaló que "he competido toda mi vida, toda mi carrera, ha habido grandes porteros aquí en Chivas. Ahora con la llegada de Oscar crece la competencia, pero esa siempre ha existido. Antes de que llegara Oscar estaba Rangel, el mismo Lalo García que quedó campeón en Centroamericanos, grandes porteros que son de cantera. La competencia hace que eleves tu nivel y va a jugar el que mejor esté".

Miguel Jiménez sabe que la clave de la titularidad radica en el entrenamiento y la constancia para que el entrenador Veljko Paunovic lo considere como el arquero que debe tomar el mando en el arco rojiblanco.

"Tengo que enfocarme en lo que haga y deje de hacer yo, Miguel Jiménez, trato de enfocarme siempre en qué tengo que mejorar, qué tengo que corregir, siempre en beneficio del grupo", sentenció Jiménez.

"Han habido varios comentarios sobre la logística, y es cansado para todos, los viajes pesan y no fueron las mejores condiciones, pero tenemos que cumplir con este torneo" EXCLUSIVA con Miguel Jiménez, portero de Chivas

