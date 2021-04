Vucetich tras victoria vs Rayados: 'Nos quedan dos encuentros para lograr el objetivo'

El Guadalajara está más vivo que nunca en la lucha por un lugar en el repechaje y para Víctor Manuel Vucetich, sus jugadores hicieron un partido perfecto ante los Rayados de Monterrey, que hoy les permite controlar su destino.

“Considero que el equipo hizo un partido redondo, ha habido momentos malos, regulares y buenos, hoy confirma esa capacidad del equipo de saberse desempeñar de una forma correcta. Es algo que se viene hablando con los jugadores, que mantengan este ritmo y este futbol, creo que es una respuesta muy positiva.

"Se viene el Clásico, igual de competitivo el encuentro, necesitamos descansar, pero anímicamente nos viene muy bien, hemos pensado y lo hemos repetido que teníamos cinco finales, hoy nos quedan dos encuentros para poder obtener el objetivo primario de la clasificación”, señaló.

Ahora, Chivas enfrentará al Atlas en clásico tapatío, y si bien llegarán con dos victorias en fila, el estratega tapatío anticipó que no pueden caer en excesos de confianza ni pensar en favoritismos.

“Partido complicado ante Atlas, el pasado ya no cuenta, debemos enfocarnos en lo que tenemos que hacer y no pensar en lo que hicimos en este encuentro. Yo creo que eso no importa si somos favoritos o no, es solo un partido que tenemos que jugar y trataremos estar de la mejor manera y buscaremos hacer nuestro mejor esfuerzo”, añadió.

Sobre el caso de José Juan Macías, de quien dijo que no estaba enfocado en lo que es el Rebaño, Vucetich dio señales positivas acerca del delantero rojiblanco .

“El caso de Macías viene trabajando como todos los demás con el deseo de la disposición al trabajo, el compañerismo, lo he hecho muy bien, estamos confiados de su capacidad, en ese aspecto vamos muy bien”, mencionó.

Por último, el Rey Midas dedicó unos minutos para enaltecer el nivel de Isaac Brizuela y Jesús Ángulo, a quienes coloca en un momento que ha sido indispensable para pensar en un repunte.

“Atraviesan un gran momento, en el caso del ‘Conejo’ ha jugado bien durante años y aveces no se la ha dado el reconocimiento que merece, es un jugador que hace una labor de equipo fantástica. Angulo es un elemento que está creciendo, va en un proceso de maduración y es algo que nos está beneficiando en el accionar del plantel “, finalizó.

