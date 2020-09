Vucetich sobre enviar a Cisneros y Chicote al Tapatío: 'Es para que tengan ritmo'

El ‘pastor’ del Rebaño, Víctor Manuel Vucetich, reveló que el enviar a Ronaldo Cisneros y Cristian Calderón al Tapatío fue para que tomen ritmo, ya que considera que eso apresurará el incremento de su nivel comparado a que solamente entrenen con el resto del primer equipo.

“Específicamente es para que tengan ritmo. Me es más benéfico que jueguen un partido de 90 minutos a que hagan un entrenamiento donde trabajan a un 70 por ciento. Se tiene esa gran oportunidad de que puedan participar algunos elementos que reúnen las condiciones para que jueguen en Tapatío. Me va a beneficiar mucho. Así como a Oribe en la Sub 20, a estos jugadores en Tapatío. Tendremos un equipo con más ritmo”, explicó el timonel rojiblanco en TUDN.

El entrenador de las Chivas, detalló que su primer objetivo es fortalecer la defensiva para posteriormente hacer adecuaciones a la ofensiva, en donde busca generar buena conexión con los jugadores de ataque.

“Estamos buscando ser un equipo sólido en sector defensivo, empezar con esa base. Cuando construyes una casa, comienzas con la cimentación. En defensa están trabajando bien, estamos fortaleciendo esa línea, con volantes. Estamos buscando esos complementos en la media cancha y en la zona de ataque hay variantes y características muy importantes que hay que buscar complementarlas para que funcionen.

“Vamos solidarizando nuestra idea, buscando esa participación que requerimos y por supuesto hacer que sea un equipo contacto y el día de mañana protagonista para aspirar a los máximos logros”, finalizó el timonel del Guadalajara.

