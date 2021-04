Vucetich consideró que con la actitud mostrada ante Santos, Chivas aspira a Liguilla

Aunque rescató un empate de última hora, el Guadalajara por ahora no está en posibilidades de clasificar a la Liguilla, sin embargo, Víctor Manuel Vucetich consideró que, tras la mostrado ante Santos, su equipo tiene aspiraciones serias de meterse a la Fiesta Grande.

“Sin duda alguna que tenemos dos participaciones, primero en esta preliguilla para nosotros, y por supuesto que consiguiendo la calificación vendrá la segunda. El pensamiento no cambia, necesitamos mínimo de dos a tres resultados para lograr la clasificación”, dijo Vucetich.

“Yo considero que con esto el equipo está mostrando actitud y que tenemos esa plena confianza para aspirar a la calificación”, señaló.

Por otra parte, al ser cuestionado sobre las suplencias de Raúl Gudiño y José Juan Macías, el ‘Rey Midas’ reveló que tuvo una conversación con el arquero tapatío en la semana, mientras que el cambio de Macías ocurrió de último momento.

“Es parte de lo que es el futbol, a veces son variantes que se tienen que hacer, hablé más con Gudiño, con Macías no porque fue un cambió de última hora, pero respondieron bien como profesionales y creo que eso le da un benéfico al equipo“, manifestó.

Por último, el estratega del Rebaño aseguró que se marcha un poco más tranquilo que en otras ocasiones, pero a sabiendas de que el resultado no es bueno para el Guadalajara.

“El periodo en el que no tuvimos participación nos sirvió para reforzar algunos aspectos, hoy me voy tranquilo a medias por las variantes y el esfuerzo del equipo, eso me deja más tranquilo, pero no con satisfacción completa porque debimos sacar el resultado para estar más cerca de Liguilla”, apuntó.

