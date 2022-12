Veljko Paunović sobre el fallecimiento de Pelé: "El fallecimiento de 'O Rei' es una gran perdida"

Veljko Paunović lamentó el fallecimiento de Pelé, el cual fue su ídolo de pequeño y lo llevó a adentrarse en el mundo del futbol. El director técnico de las Chivas confesó que tenía una anécdota con el futbolista brasileño debido a que jugó con su padre.

El fallecimiento de Edson Arantes do Nascimento fue una perdida que golpeó a todo el mundo del futbol, incluido al entrenador del Guadalajara. "El fallecimiento del 'O Rei' Pelé es una gran pérdida. No cabe duda que es un día muy duro para su familia y para todos los aficionados del mundo que amamos su figura y su futbol", comentó Paunović en rueda de prensa.

El estratega rojiblanco reveló que él cuenta con una anécdota con Pelé debido a que su padre (Blagoje Paunović) jugó ante él en 1971 en el Estadio Maracaná, el cual significó la despedida de O Rei de la selección: "Aunque soy un entrador joven, llevo toda mi vida ligada al futbol y tengo una anécdota. Mi padre jugó el partido de despedida de Pelé, su último partido con la camiseta de Brasil. Mi padre fue futbolista como bien saben mucho de ustedes y gran entrenador también, por aquel entonces pidió a los que llamaban los brasileños europeos para jugar su último partido con la camiseta de Brasil".

"Me acuerdo que para mí fue un gran acontecimiento, yo nunca vi a mi padre jugar porque se retiró cuando yo era muy pequeño. En una ocasión mi padre me llamó y me dijo que quería para mi cumpleaños 30, yo le dije quiero ese partido que jugaste contra Pelé en Maracaná con 200 mil personas.

"Me lo consiguió y fue el día que vi a mi padre por primera vez jugando y fue el partido más grande de su carrera, aunque ha sido Campeón y un gran futbolista, yo considero que ese día pude ver a las dos figuras que marcaron mi vida y no solamente física, sino personal", resaltó Veljko con la prensa.

Finalmente, el director técnico del Rebaño destacó que Pelé era su ídolo e incluso tenía pósters de él en su cuarto: "Pelé ha sido uno de los posters que tenía de pequeño en mi habitación, me veía un día reflejado en él, en donde quería perseguir un sueño y llegar a ser un futbolista, esa figura de Pelé también me ha llevado hoy hasta aquí delante de todos ustedes, por lo tanto, es un día muy emotivo para mí y la verdad es que es muy duro ver que los ídolos se nos van. Muchas gracias O Rei".

BUSCA CIERRE PERFECTO DE PRETEMPORADA

Paunović tiene claro que Guadalajara saldrá con hambre de salir campeón en la Copa por México. Este paso será esencial para que el equipo rojiblanco siga acelerando su proceso de retomar el lugar que le pertenece en el futbol mexicano.

"Creo que mañana es una grandísima oportunidad para culminar una gran pretemporada que hemos tenido. Mañana vamos a salir a darlo todo contra un rival importante en la final de la Copa por México. Desde luego buscamos ganar, mañana van a salir 11 leones con hambre de triunfar, de darle a nuestra afición un triunfo que nosotros consideramos muy importante y como el inicio de los muchos que vamos a tener en el futuro" recalcó.

El estratega del Rebaño reveló que habrá un lleno absoluto en el Estadio Akron para este duelo: "Me acaban de comentar que mañana estamos esperando un lleno, por lo tanto, creo que se están acomodando todas las princesitas. Mañana es una gran oportunidad para que sigamos proyectando una buena imagen y sigamos proyectando a un equipo que puede llegar a ser Campeón".

Finalmente, Veljko señaló que en cada partido busca que si equipo mejore: "Siempre hay que mejorar, mañana queremos mejorar lo que hicimos en el partido de Atlas, nosotros siempre aquí buscamos una mejora con los pies en el suelo, pero con una pasión tremenda y siempre con una proyección hacia la mejora del equipo en cualquier en todos los aspectos.

“Este equipo está creciendo en una dimensión distinta, una identidad renovada y una capacidad de superarse continua. Con los pies en el suelo vamos paso a paso, día a día, partido a partido y en cada día lo que buscamos es ver que todo el mundo pueda superar lo que hemos hecho hasta ahora".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: POTRO GUTIÉRREZ TRAS LA MUERTE DE PELÉ: 'O'REI SIGUE LLEVANDO DE LA MANO A MESSI'