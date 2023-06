Sebastián Pérez Bouquet y Diego Campillo se encuentran en el radar de diversos equipos de la Liga MX después de haber sido parte fundamental del Tapatío para salir campeón de la Liga de Expansión y posteriormente sumar otro título a la institución en el Campeón de campeones contra el Atlante.

Todo parece indicar qué equipos como Querétaro, FC Juárez, Puebla y Xolos estarían interesados en sumar a su plantilla de la próxima temporada a Pérez Bouquet y Campillo, los cuales han demostrado su talento en la Liga de Expansión, fuerzas básicas e incluso han llegado a tener presencia con el primer equipo del Guadalajara.

Sin embargo, el equipo rojiblanco no tiene la mínima intención de que estos dos elementos los abandonen de cara al Apertura 2023, pero en caso de que llegaran a considerar darles salida, sería únicamente con un préstamo, el cual no tendría por ningún motivo una opción de compra para así darles minutos a estos dos elementos, pero que no terminen por abandonar al equipo de cara al Apertura 2024 (en caso de que el préstamo sea por un año.

Cabe destacar que ambos jugadores estuvieron el torneo pasado compitiendo con El Tapatío en la Liga de Expansión, dónde terminaron por coronarse como campeones del clausura 2023 y también lograron levantar el trofeo de Campeón de Campeones.

En cuanto al rendimiento individual que tuvo cada uno de ellos, el volante mexicano de 20 años consiguió tres anotaciones, realizó 11 disparos de los cuales todos fueron a portería, concretó 10 centros, acertó 228 pases y recuperó 23 balones.

Por su parte, el defensor central de 21 años destacó al ser el segundo jugador que más pases acertó del Tapatío durante el último torneo con 525. A nivel defensivo brilló por recuperar 121 balones, imponerse en 24 1 vs 1, realizar 15 barridas exitosas, únicamente permitir dos centros y realizar 89 rechaces.

Números de Sebastián Pérez Bouquet y Diego Campillo

Jugador JJ JT Minutos Goles Sebastián Pérez Bouquet 18 16 1191 3 Diego Campillo 22 19 1706 1

