Ricardo Cadena sobre la directiva y jugadores de Chivas: 'La confianza ha estado todo el tiempo'

Ricardo Cadena señaló que tanto la directiva como los jugadores siempre le mostraron su apoyo a pesar de los malos resultados en este inicio del Apertura 2022.

"La realidad es que la confianza que siempre me dieron y la que yo los tengo a los muchachos para desarrollar el trabajo ha estado todo el tiempo ahí, señaló el estratega.

El director técnico mexicano comentó que cada semana su equipo trabaja de la mejor manera, sin embargo no se les habían dado los resultados: "Para mí es el insistir, el persistir y él no dejar de creer porque los muchachos trabajan toda la semana. Siempre hemos estado proyectando lo mismo, el enfoque ha estado en cada partido, lamentablemente pues la parte de la efectividad era la que no nos favorecía y sufríamos los partidos donde no podemos ganar".

"Hoy esa confianza que los muchachos me han demostrado y han manifestado durante todo el torneo y donde se refleja el compromiso que tienen, nos permite seguir aspirando, seguir sumando y seguir creciendo" mencionó Cadena.

Cabe recordar el Rebaño sumaba casi tres meses sin ganar desde su victoria por 4-1 a Pumas en el repechaje del Clausura 2022.

Finalmente, el estratega Rojiblanco destacó que ha estado buscando variantes en su cuadro para mejorar su estilo de juego: "Hemos estado trabajando desde el torneo pasado en diferentes facetas y funciones dentro del parado del equipo para buscar una actividad partiendo del orden de lo defensivo. Este partido lo planteamos con una estructura diferente a la que veníamos manejando durante torneo y creo que los muchachos nuevamente muestran el querer hacer las cosas, el orden y la concentración y sobre todo una gran actitud para hacer los recorridos que tengan que hace".

