Raúl Gudiño: 'Ser campeón con Chivas, el principal objetivo en 2021'

El 2021 será un año importante para el guardameta de las Chivas, Raúl Gudiño, por lo que el cancerbero tiene solamente un propósito: conseguir la estrella número 13 para el Rebaño.

El portero de 24 años dejó en claro que su principal deseo, deportivamente, es el de poder conseguir el campeonato con el Guadalajara; sin embargo, también tiene un objetivo personal muy claro, ser un buen padre.

“El quedar campeón con Chivas. Sería el principal, sería el que pondría primero. Después regresar a Selección, el poder estar compitiendo ahí, sabemos que vienen torneos importantes, juegos importantes y me gustaría estar en esos partidos.

“Va a crecer la familia, soy padre y no, pero ya ponerme ese chip, de ser papá y eso también me llena de orgullo y me motiva para lo que viene”, explicó el arquero en charla con RÉCORD.

Elexguardián del Porto está convencido de que el Rebaño va por buen camino para lograr el título en el siguiente año, por lo que sabe que con trabajo y disciplina pueden aspirar al título.

“Sin ningún problema (se puede alcanzar el título). Todo parte de nosotros, de nuestra mentalidad, de nuestro trabajo y del enfoque que tenemos. El torneo pasado se vieron grandes cosas, buenos momentos en los partidos y creo que este torneo no puede ser la excepción.

“Nos llena de confianza que se pudo hacer lo que se hizo en cuestión de las armas que uno tenía y se lograron hacer varias cosas. Hemos de seguir sobre ese balance, con el pie derecho, siempre aspirando a más y nosotros somos los primeros en soñar con la 13”, puntualizó.

Por si fuera poco, Gudiño considera que el recorrido que tiene Víctor Manuel Vucetich en el futbol mexicano es un factor que inclina la balanza en favor de los rojiblancos, por lo que deben de aprender todo lo que puedan del denominado Rey Midas.

“La experiencia del profe es algo que no se puede explicar, todos la conocemos tanto en torneos, en Liguillas, en Finales. Las palabras sobran para describir la gran trayectoria. Debemos de tomarlo del lado positivo, a nuestro favor, que lo tenemos.

“Ser esponjitas para absorber lo que nos digan lo que ha vivido. Debeos verlo de ese lado, estar a su disposición y siempre escuchando, porque como se dice, cuando uno apenas va, él ya fue y regresó dos veces”, concluyó.