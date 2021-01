Pollo Briseño: "El torneo pasado estuvimos peor y terminamos en sexto lugar"

Antonio Briseño está seguro de que Chivas no está en crisis. El zaguero recordó que el arranque del torneo anterior también fue complicado para los rojiblancos; sin embargo, lograron alcanzar la Liguilla e inclusive avanzar a Semifinales.

“Se exagera. El torneo pasado estuvimos peor y terminamos en sexto lugar. No se inicio de la mejor manera, pero ganando el sábado va a cambiar todo. Esa palabra no va. Si al final del torneo no se califica entre los primeros ocho o el repechaje, ahí sí es una crisis.

“Son torneos cortos, el balance se hace cada seis meses. Es una exageración el querer denominar algo en tres partidos. Estamos en un proceso de mejorar y poco a poco se irá contagiando todo. Estamos exigidos, eso me gusta, somos equipo grande y no podemos estar como que no pasa nada”, explicó en conferencia.

El 'Pollo' aseguró que se hizo un análisis exhaustivo del duelo contra Atlético San Luis y se detectaron las fallas, por lo que ahora están enfocados en conseguir su primer triunfo del torneo contra Juárez para cambiar la tendencia del semestre.

“El ánimo está bien, una derrota o una victoria no puede durar más de cuatro horas. El equipo tiene que seguir, no podemos quedarnos estancados ahí. Sabemos lo que se hizo mal, se vieron videos. Estamos conscientes de lo que debemos hacer el próximo partido para revertir esto.

“Creo que es un análisis muy profundo, más al interior, dejamos hacer varias cosas. No podría dar una respuesta concreta que pasa por todos, desde el utilero hasta directivo, pero somos los principales responsables como jugadores. Esto no puede seguir, debemos ganar sí o sí, más de local. Es un análisis profundo, pero sacando la victoria el sábado va a ser otra cosa”, concluyó Briseño.

