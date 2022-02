Piojo Alvarado sobre JJ Macías: ‘Queremos que ya esté listo, le aportará mucho al equipo’

Roberto ‘Piojo’ Alvarado, jugador de las Chivas, habló sobre su rendimiento en este inicio del Clausura 2022 y señaló que se va sintiendo más cómodo en su incorporación al Rebaño Sagrado.

“Los inicios es donde me cuentan un poco. Es trabajar todos los días e insistir para poder llevar los partidos y entrenamientos, me voy sintiendo mejor, no es el inicio que esperaba”, dijo Piojo.

Además, Alvarado habló sobre José Juan Macías, donde mencionó la importancia que le puede aportar el exjugador del Getafe al cuadro dirigido por Michel Leaño.

“Sí, queremos que esté listo. Le toca estar de inicio, de cambio, va a aportar al equipo, es muy inteligente y define en la cancha. Puede aportar mucho”, declaró Roberto.

También, el exfutbolista de Cruz Azul habló sobre el Mundial de Qatar 2022, donde expresó que primero debe de hacer las cosas bien con los Rojiblancos para poder llegar a la Selección Mexicana y estar en la Copa del Mundo.

“Es un sueño ir al Mundial, cualquiera quisiera. Primero hacer las cosas bien con el club para que te volteen a ver. Quiero romperla y hacer las cosas bien, dejar la huella aquí y cosas importantes, que no se diga que vine de vacaciones. Me ha costado un poco, pero mentalmente me siento para trabajar y salir adelante”, añadió.

Por último, Roberto Alvarado sentenció que todos en Chivas están al pendiente de Jesús Molina tras su lesión y que lo apoyarán para que regrese bien. También dijo que será una baja importante por el liderazgo que tiene.

“Todos sabemos que es de los de experiencia y aporta mucho con su liderazgo y nos va a pesar bastante. Nos toca apoyarlo para que se recupera pronto y se levante rápido de esto. Nos toca sacar al grupo adelante y él nos va a apoyar desde afuera”, finalizó Piojo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: FECHAS, HORARIOS Y CANALES PARA VER LA JORNADA 6 DEL CLAUSURA 2022