Peláez sobre el arbitraje: ‘Algunas decisiones nos terminan perjudicando’

Tras la derrota de las Chivas ante Puebla en la Jornada 7 de la Liga MX, el Rebaño, a través de Twitter hizo ver su molestia hacia el arbitraje, pues creen que se han tomado decisiones incorrectas en contra de ellos.

Ricardo Peláez, Presidente de Deportivo de Guadalajara, señaló que estos errores han terminado por perjudicar el resultado de su equipo, pero también hizo hincapié en que el desempeño deportivo debe superar estas adversidades, cosa que no han podido hacer.

“Sí creo que algunas decisiones nos terminan perjudicando y siempre en estos últimos dos años hemos actuado con buena comunicación, mucho respeto hacia la Liga, la Comisión de Arbitraje, en todos los temas, pero sí de repente la semana pasada nos afecta un poco el VAR y son decisiones que te terminan afectando”, expresó Peláez para TUDN.

“Aquí lo más importante es que no hemos sido capaces en superar lo deportivo, en el partido general de León y el primer tiempo de este partido (versus Puebla), superar esos obstáculos”, añadió.

También, Ricardo señaló que reprueba la forma de protestar a través de redes sociales, pero que a veces hay que tomar otras medidas para ser escuchados, como lo hacen otros equipos o jugadores.

“No te puedo hablar de los temas de comunicación porque no manejo las redes sociales, lo único que sí te digo que en los últimos dos años hemos sido muy correctos, que siempre es por las vías correspondientes, de repente yo creo que hay que subir un poquito más el tono como hacen otros equipos, jugadores, y a lo mejor esa es la forma. Yo creo que no, creo que lo mejor es lo que hemos hecho”, explicó.

Por último, consideró que Alexis Vega no debió de ser expulsado, pues lo que ocurrió pasa todo el tiempo, pues las malas palabras siempre están en un partido de futbol.

“No soy partidario de las malas palabras, las voy a utilizar: ‘Cabrón, puto o pendejo’ es un vocabulario muy común, ¿y la concha de tu madre?, lo que se dice, cómo hablan los extranjeros, que lo escuchamos adentro de la cancha en el partido de ayer, ¿eso no cuenta, nomás cuentan las que conocemos de este lado? Cuando hay un lenguaje global, ¿esas son para motivar o también son para insultar al árbitro? No nos confundamos, porque tengo lo que me dijo mi jugador y le creo, que sí utilizó una mala palabra, pero nada diferente a lo que se escucha en cualquier partido”, finalizó Ricardo Peláez.

