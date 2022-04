Peláez: 'No puedo imponer una alineación porque sería quitarle responsabilidad a Leaño'

Ricardo Peláez está en constante comunicación con Marcelo Michel Leaño, aunque dijo que no interfiere en sus decisiones, luego de que le preguntaron si no le molesta que Chivas no tenga un centro delantero titular, pues han dejado en la banca a José Juan Macías y Ángel Zaldívar.

“Todo el tiempo platico con él. Es parte de mi función cuestionarlo. Yo no le puedo imponer una alineación o una forma de juego, porque si lo hago le quitaría responsabilidad sobre los resultados”, explicó.

El director deportivo confía en este proyecto, ya se empiezan a ver los cambios en la cancha y espera que pronto se vean en las vitrinas, con trofeos.

“La afición está en su derecho, puede expresarse cuando y como quiera, sin agredir y sin insultar. Yo les pido que crean en lo que estamos haciendo”, añadió.

Ricardo Peláez está seguro de que con Chivas podrá ganar cosas importantes, como lo hizo años atrás con América, Cruz Azul y Selección Mexicana.

“Yo no estoy pensando en si mancho o no mi currículo. Estoy en un equipo muy grande y es un reto apasionante. Todas las cosas importantes cuestan. Estoy convencido de que los resultados van a llegar y que vamos a ser campeones”, finalizó.

