Miguel Ponce: 'Un acierto dejar entrar a la gente al Akron en Clásico ante América'

En Chivas están contentos por el regreso de la gente al Estadio Akron, por lo que Miguel Ponce lo consideró un acierto debido a la motivación que generó en los jugadores, además de hacer sentir incómodos a los jugadores del América.

“Sí es importante. Siempre que pueda estar la gente es un plus, aunque era poca gente el grito de Chivas se sintió fuerte, además de meterse con el rival y eso fue ser incómodos.

“Fue un acierto que pudiera entrar aunque sea muy poquita gente. Ya hemos jugado todo el torneo sin gente, entonces el partido que toque en el Azteca sin apoyo de los chivahermanos no debería afectar en lo más mínimo”, declaró en conferencia.

El lateral del Guadalajara sabe que ha sido blanco de múltiples críticas en redes sociales, por lo que trata de hacer oídos sordos y enfocarse en su trabajo en cancha para seguir trascendiendo.

“No sé, puede ser. Quizás la gente considera algo personal contra mí, han pasado incidentes como en Tijuana que se pensó mal que quisiera agredir y eso no le gusta a la gente y aprovecha los momentos para hablar de mí.

“No hay problema, yo solo trato de dar lo mejor de mí, de trabajar bien, esforzarme, de dar lo mejor de mi. Entonces lo que pase extra cancha no me toca a mí. Me toca concentrarme en hacer bien las cosas, con mis compañeros, cuerpo técnico y directiva que son los que nos califican y toman decisiones importantes”, concluyó el 'Pocho'.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MIGUEL PONCE: 'LA VUELTA ANTE AMÉRICA DEBE SER PERFECTA PARA AVANZAR'