Michel Leaño: 'Nosotros queremos jugar, pero te enfrentas a un rival que se tira cada minuto'

El Guadalajara mostró ante Querétaro una cara distinta a la del Clásico Nacional, sin embargo, Marcelo Michel Leaño, técnico interino, señaló a los Gallos por ensuciar el juego en la Corregidora.

“No hubo bronca al final, nosotros somos un equipo que quiere jugar y agradar, pero esto pasa cuando te enfrentas a un rival que se tira cada minuto, entran las asistencias, se pierde tiempo, tuvieron que añadir 9 minutos, evidentemente hay calentura, es parte de sentir el futbol, de defender la camiseta del Guadalajara, evidentemente no estamos contentos pero estamos muy unidos, el partido de Atlas queremos hablar en la cancha, los jugadores están con muy buen ánimo y espíritu, es un equipo que tiene oportunidades de gol a pesar de la derrota, no me llevo ningún reproche de los jugadores”, dijo Leaño.

Por otra parte, el timonel rojiblanco dio rápidamente vuelta a la página para meterse de lleno en lo que será el Clásico Tapatío ante Atlas, escenario en el que evitó dar un favorito.

“Estamos en construcción, en cuanto al favorito hablaremos en la cancha, no voy a poner quién es favorito, vamos a salir a defender este escudo a muerte y vamos a entretener a la gente, lo que más queremos es darle esa alegría a los nuestros”, apuntó.

