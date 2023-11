Alexis Vega quiere dejar atrás su mal rendimiento y ser pieza clave de Chivas para la Liguilla. El delantero ha sido el jugador más criticado por la afición rojiblanca en los últimos meses, por lo que ahora se prepara para mostrar una mejor versión.

A través de sus redes sociales, Vega compartió un video donde se le ve entrenando pesas sin playera. A diferencia de los últimos años, al futbolista se le ve con un bajo nivel de grasa corporal. Cabe destacar que desde septiembre el futbolista había revelado haber bajado de peso.

“Ahora que he estado bajando de peso, bajé de grasa, bajé en todos los sentidos empecé a trabajar doble fue algo que me ayudo bastante, en un mes creo que bajé cinco kilos y me siento bien. Me dijeron que sí o sí era bajar para que me pudiera ayudar y puse todo de mi parte, estoy poniendo todo, para que me sienta mejor y que mi carrera pueda durar mucho tiempo”, señaló en entrevista para Azteca Deportes a inicios de torneo.

Alexis Vega regresó al terreno de juego el pasado sábado en la derrota ante Pumas, sin embargo, terminó errando un penal, por lo que se ganó más críticas. Ahora se volverá a enfrentar a los Felinos, esta vez en Cuartos de Final.

El delantero tendrá una semana extra de descanso pues la Fecha FIFA pondrá una pausa en la Liga MX.

Alexis Vega entrenando con todo pa la revancha en liguilla @Chivas pic.twitter.com/RmmCg4wSEs — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) November 14, 2023

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX PRESENTA PLAN DE INVERSIÓN PARA LLEVAR MÁS RECURSOS A LOS CLUBES