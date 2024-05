José Juan Macías no es contemplado con Chivas 'por tener roces' con Fernando Gago

Las Chivas Rayadas de Guadalajara eliminaron a los Diablos Rojos del Toluca y consiguieron su pase a las Semifinales del Clausura 2024 donde se enfrentarán a las Águilas del América, donde expondrán su buena racha ante su acerrimo rival en la antesala de la pelea por el campeonato.

Uno de los grandes nombres que ha brillado por su ausencia dentro de la plantilla del equipo de Fernando Gago es José Juan Macías, delantero que ha sido puesto fuera del chiverio y que, este lunes en RÉCORD+ En Construcción, Jesús Hernández ha confirmado la verdadera razón por la cual el atacante no está siendo considerado ni para ir a la banca.

"Tuvo un roce con Gago y no, si no cambia con el grupo y con el entrenador no va a ser considerado, tuvo diferencias con el entrenador, lo peor para José Juan es que prefirieron llevar a tres porteros antes que llevar a Macías, me dijeron 'o cambia su actitud con el técnico o no va a ser considerado'", comentó Hernández.

Además, ante los rumores de una probable salida de Chivas, Hernández dio a conocer que sí hay ofertas por el delantero que jugó con los Panzas Verdes de León, mismas que vendrían de Santos Laguna, de Grupo Pachuca y hasta del mismo Cruz Azul.

"Lo quiere Santos, lo quiere Grupo Pachuca y me dicen que hasta Cruz Azul ya preguntó por él", finalizó Jesús Hernández.

