JJ Macías: 'Experiencia en Europa me ha hecho crecer'

La vivencia que José Juan Macías tuvo en el futbol europeo con el Getafe, generó altas expectativas pero la realidad fue otra al no tener continuidad, y por ende, sus resultados fueron nulos, pero fue una experiencia que le dejó un aprendizaje, así lo dejó saber en entrevista con el histórico Ramón Morales.

"Fue una experiencia que agradezco porque me ha hecho crecer como no tienes idea: mentalmente, físicamente, en todos los sentidos, pero no fue la correcta y antes tuve mejores propuestas pero por temas de la liga no nos dejaron salir. Aprendí mucho pero no sé dieron los resultados", dijo para el canal de Morales.

Y en la actualidad, 'JJ' no deja de afrontar pruebas. Después de su paso por Europa, regresó al Rebaño pero una lesión le impidió tener actividad y justo cuando ya estaba recuperado, se presentó una nueva lesión que le hizo perderse todo el Clausura 2023 y que dijo, lo tiene incluso más emocional, por todo el proceso que está viviendo.

"Me dolió hasta la madre, lloré. En esta segunda lesión he estado más emocional que en la primera. En la primera cada etapa era algo nuevo, pero ahora que ya me sé el camino, que ya pasé por ahí", apuntó.

