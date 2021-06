Jesús Molina: 'Si no llegan refuerzos, los canteranos pueden fortalecernos'

En Chivas no hay presión por ausencia de refuerzos, ya que confían en sus fuerzas básicas. El capitán del Rebaño, Jesús Molina, destacó que los rojiblancos trabajan en la generación de nuevos jugadores, por lo que él, como veterano, sabe que debe arroparlos.

“Es algo que no me corresponde opinar si habrá o no refuerzos, lo desconozco. Seguramente la directiva está trabajando en ello, pero es verdad que los canteranos están buscando su oportunidad. Sí no llega ese refuerzo, seguramente ellos van a dar todo para estar ahí, peleando por un lugar, fortaleciendo lo que ya tenemos, tratando de ayudar al equipo, de fortalecerlo.

“El proyecto de Chivas en los próximos años es ese, consolidarse como un equipo importante, que ya lo es, pero utilizando mucho de sus canteranos. Eso habla de que hay un proyecto importante y que los que estamos como mayores podamos ayudar y aportar dentro y fuera de la cancha”, reveló en mano a mano con RÉCORD en Barra de Navidad.

Molina está comprometido con el proyecto que está estructurando la institución, ya que confían en que los jóvenes serán la clave para enfrentarse a grandes inversiones de otras escuadras.

“A pesar de que económicamente quizás no sea la potencia que en algunos años fuiste, el mérito de Chivas es ese, que estás sacando canteranos, que hay un proyecto en puerta, con muchos jóvenes que se están consolidando como Tiba Sepúlveda, Lalo Torres, Fernando Beltrán. Te habla de que Chivas no solo apuesta a comprar refuerzos a base de billetazos, sino que el mérito de Chivas es que con puros mexicanos puedas competir y pelear por los primeros lugares.

“Estamos en ese proceso, es muy meritorio lo que estamos haciendo tanto en lo futbolístico, los jugadores como la directiva, que apueste en los jóvenes, jugadores mexicanos que puedan enfrentar a grandes jugadores que han jugado hasta en Europa, tema de Tigres con Gignac, con Pizarro, tema de Rayados con Funes Mori, muchos jugadores que son probados a nivel internacional jugando en Europa y que jugadores mexicanos que tengan hambre de trascender, puedan competir de tú a tú. Eso te habla de que estamos capacitados como mexicanos para así, un equipo meramente mexicano, les compitas a grandes rivales”, culminó el capitán rojiblanco.

